Два очка Дадонова помогли "Флориде" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 27 марта. "Флорида" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Кейт Яндл (12-я минута), Ник Бьюгстад (22) и Евгений Дадонов (27), который также отдал одну результативную передачу. На счету российского нападающего теперь 58 очков (24 шайбы + 34 передачи) в 66 играх.

В другом матче дня "Каролина" на своей площадке обыграла "Оттаву" со счетом 4:1. В составе победителей одну шайбу забросил российский форвард Валентин Зыков. Всего в этом сезоне 22-летний нападающий провел 4 матча и набрал 5 очков (3+2).

В турнирной таблице Восточной конференции "Флорида" занимает 9-е место, набрав 85 очков. "Нью-Йорк Айлендерс" идет на 12-м месте (72). "Каролина" расположилась на 10-й позиции (79), "Оттава" - на 15-й (63).