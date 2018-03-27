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"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс" в матче НХЛ, Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

Спорт
27 марта, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Winslow Townson

ТАСС, 27 марта. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (3-я минута), Мэтт Нисканен (6), а также Александр Овечкин (9) и Евгений Кузнецов (17), которые отдали по одной результативной передаче. За хозяев отличились Лиас Андерссон (34) и Матс Цуккарелло (45).

Овечкин забросил 603-ю шайбу в карьере. Российский форвард лидирует в снайперской гонке текущего сезона, на его счету 45 шайб. Овечкин за свою карьеру в НХЛ забрасывал по 45 шайб и более в девяти сезонах. Он сравнялся с лидерами по этому показателю за всю историю лиги - канадцами Уэйном Гретцки и Майком Босси.

На счету Кузнецова теперь 75 очков (24+51) в 73 играх. В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает третье место (97 очков), "Нью-Йорк Рейнджерс" идет 11-м (74).

В других матчах дня "Торонто" на своей площадке уступил "Баффало" - 2:3, "Монреаль" дома победил "Детройт" - 4:2. "Тампа-Бэй" проиграла в родных стенах "Аризоне" - 1:4, в составе хозяев голом отметился российский форвард Никита Кучеров, на его счету 96 очков (38+58) в 74 матчах.

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