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"Вегас" победил "Колорадо" и обеспечил участие в розыгрыше Кубка Стэнли

Спорт
27 марта, 7:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

"Вегас" стал 12-м клубом в истории лиги, которому удалось выйти в плей-офф в дебютном сезоне в НХЛ

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Хоккеисты "Вегаса"

Хоккеисты "Вегаса"

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 27 марта. "Вегас" со счетом 4:1 победил "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и досрочно пробился в плей-офф Кубка Стэнли.

В составе победителей отличились Алекс Так (25-я минута), Джонатан Маршессо (35), Ши Теодор (42) и Вильям Карлссон (60). У гостей шайбу забросил Эрик Джонсон (34). Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 26 бросков из 30.

"Вегас" стал 12-м клубом в истории лиги, которому удалось выйти в плей-офф в дебютном сезоне в НХЛ.. Последний раз новичкам лиги удавалось пробиться в стадию плей-офф в сезоне-1979/80, тогда клубы "Хартфорд Уэйлерз" (ныне - "Каролина Харрикейнз") и "Эдмонтон Ойлерз" по итогам регулярного чемпионата обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

В турнирной таблице Западной конференции "Вегас" занимает второе место, набрав 103 очка в 76 матчах, "Колорадо" идет восьмым (90). Ранее "Вегас" установил рекорд, став первой командой в истории лиги, набравшей 100 очков в дебютном сезоне.

Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас-Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от "Вегаса" вступительный взнос в размере $500 млн от владельца, миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ.

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