Сборная Австралии по футболу сохраняет намерение участвовать в ЧМ-2018

СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Австралии сохраняет намерение принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщил во вторник телекомпании Эй-би-си официальный представитель Футбольной федерации Австралии (FFA), комментируя позицию министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

Ранее правительство Австралии приняло решение выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Бишоп не исключила возможности бойкота футбольного чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.

"На данный момент все команды, прошедшие квалификационный отбор, включая сборную Англии, собираются принять участие в этих соревнованиях ФИФА, и мы сохраняем такое намерение, - отметил представитель FFA, фамилия которого не называется. - Мы запросили разъяснений высказываний министра иностранных дел по поводу чемпионата мира". В то же время он подчеркнул, что федерация "с уважением относится к тому, что на правительстве страны лежит ответственность за принятие решений в сфере дипломатических и международных отношений".

В свою очередь глава профессиональной ассоциации австралийских футболистов Джон Дидулица заявил, что сборная его страны непременно должна поехать в Россию. "Австралия может гордиться своим участием в глобальных спортивных соревнованиях, проводившихся в условиях политической напряженности, и является одной из немногих стран, принимавших участие во всех летних Олимпиадах, включая Олимпиаду в Москве в 1980 году, - напомнил он. - С футболом и чемпионатом мира не должно быть иначе".

Сборная Австралии попала в группу С чемпионата мира вместе с командами Франции, Дании и Перу.