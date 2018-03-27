Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Австралии по футболу сохраняет намерение участвовать в ЧМ-2018

Спорт
27 марта, 9:20 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 27, марта. /ТАСС

Глава профессиональной ассоциации австралийских футболистов Джон Дидулица заявил, что сборная его страны непременно должна поехать в Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной Австралии

Футболисты сборной Австралии

© Артем Коротаев/ТАСС

СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Австралии сохраняет намерение принять участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщил во вторник телекомпании Эй-би-си официальный представитель Футбольной федерации Австралии (FFA), комментируя позицию министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

Смотрите также

Австралия приняла решение выслать двух российских дипломатов

Волонтером ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону станет житель Австралии

Сборные Австралии, Японии и Колумбии довольны базами в Татарстане к ЧМ-2018

Ранее правительство Австралии приняло решение выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Бишоп не исключила возможности бойкота футбольного чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.

"На данный момент все команды, прошедшие квалификационный отбор, включая сборную Англии, собираются принять участие в этих соревнованиях ФИФА, и мы сохраняем такое намерение, - отметил представитель FFA, фамилия которого не называется. - Мы запросили разъяснений высказываний министра иностранных дел по поводу чемпионата мира". В то же время он подчеркнул, что федерация "с уважением относится к тому, что на правительстве страны лежит ответственность за принятие решений в сфере дипломатических и международных отношений".

В свою очередь глава профессиональной ассоциации австралийских футболистов Джон Дидулица заявил, что сборная его страны непременно должна поехать в Россию. "Австралия может гордиться своим участием в глобальных спортивных соревнованиях, проводившихся в условиях политической напряженности, и является одной из немногих стран, принимавших участие во всех летних Олимпиадах, включая Олимпиаду в Москве в 1980 году, - напомнил он. - С футболом и чемпионатом мира не должно быть иначе".

Сборная Австралии попала в группу С чемпионата мира вместе с командами Франции, Дании и Перу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
5
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
6
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
7
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама