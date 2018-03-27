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Легкоатлеты Брайко и Кочанова подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса

Спорт
27 марта, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

С декабря в IAAF отправлены 96 стандартных заявок и 44 упрощенных

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские прыгуны в высоту Олег Брайко и Мария Кочанова подали во вторник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от прыгунов в высоту Олега Брайко и Марии Кочановой", - сказал представитель пресс-службы.

С декабря в IAAF отправлены 96 стандартных заявок и 44 упрощенных.

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