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Гимнаст Степко, выступавший за Украину и Азербайджан, стал гражданином России

Спорт
27 марта, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира

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Олег Степко

Олег Степко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Гимнаст Олег Степко, в разные годы выигрывавший медали чемпионатов мира и Европы под флагом Украины и Азербайджана, получил российское гражданство и в апреле планирует выступить на чемпионате России в Казани. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

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24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, - сообщил Кочнев. - Сегодня он должен уже получить паспорт".

"Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", - заключил тренер.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

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