Глава МИД Австралии опровергла информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018

ТАСС, 27 марта. Власти Австралии не рассматривают возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу в России. Об этом написала во вторник на своей странице в Twitter министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

"Это неверно - правительство не рассматривает бойкот чемпионата мира по футболу", - написала она.

That is wrong - the government is not considering a boycott of the #World Cup. https://t.co/WfEgLl7reb — Julie Bishop (@JulieBishopMP) March 27, 2018

Ранее правительство Австралии приняло решение выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отвечая на вопрос о возможном бойкоте австралийской национальной командой предстоящего чемпионата мира, Бишоп заявила, что "существует множество различных вариантов дальнейших действий, и чемпионат мира по футболу входит в их число". Министр при этом отметила, что Австралия уже ввела односторонние санкции против РФ, которые, по ее утверждению, "работают наиболее эффективно, если их принимают коллективно", и консультации с Лондоном и другими союзниками относительно целесообразности дальнейших действий будут продолжены.

Комментируя позицию министра, официальный представитель Футбольной федерации Австралии (ФФА) заявил телекомпании Эй- би-си, что национальная сборная сохраняет намерение принять участие в предстоящем чемпионате, отметив, что федерация уже запросила у министра разъяснений по поводу ее высказываний.

В свою очередь глава профессиональной ассоциации австралийских футболистов Джон Дидулица заявил, что сборная его страны непременно должна поехать в Россию.

Сборная Австралии попала в группу С чемпионата мира вместе с командами Франции, Дании и Перу.