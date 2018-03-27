Матч Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" начнется с минуты молчания

ТАСС, 27 марта. Седьмая встреча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина по хоккею между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" в Уфе начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пожар случился 25 марта на четвертом, последнем, этаже ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще более 41 обратились за медицинской помощью.

"По инициативе хоккейных клубов "Салават Юлаев" и "Трактор" седьмой матч полуфинала Восточной конференции начнется с минуты молчания в память о погибших и пострадавших во время пожара в Кемерово, - говорится в сообщении. - Решение принято командами совместно. Также в связи с объявленным в Кемеровской области трехдневным трауром матч в Уфе пройдет без развлекательной составляющей: без группы поддержки, музыкальных пауз, шоу- программы и так далее. Это касается и активности наших маскотов - Салавата и Юлая, их не будет".

Счет в серии между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором" - 3-3. Седьмая встреча выявит победителя серии, который в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграет с "Ак Барсом".