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Британская полиция: поведение английских фанатов дискредитирует всю страну перед ЧМ-2018

Спорт
27 марта, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Ранее за день до товарищеского матча между англичанами и командой Нидерландов были задержаны 25 английскийх фанатов, а в день игры еще 60

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Болельщики сборной Англии

Болельщики сборной Англии

© EPA/STRINGER

ТАСС, 27 марта. Поведение английских фанатов дискредитирует всех британцев в глазах мировой общественности перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал заместитель главного констебля Национального управления полиции Марк Робертс, чьи слова приводит Би-би-си.

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Британская полиция: поведение английских фанатов дискредитирует всю страну перед ЧМ-2018

В пятницу в Амстердаме сборная Англии победила в товарищеском матче команду Нидерландов со счетом 1:0. За день до матча были задержаны 25 английских болельщиков, а в день игры - еще 60, перед началом матча англичане освистали гимн Нидерландов. В СМИ сообщалось, что болельщики бросали бутылки в стражей правопорядка. Как отмечало издание Daily Mail, фанаты обливали пивом и бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.

"Мы должны их успокоить, - сказал Робертс. - Когда люди ведут себя так, как в Амстердаме, они подвергают риску не только себя, но и настоящих болельщиков. Нам становится сложнее влиять на стиль работы полицейских [других стран]. Я обеспокоен тем, что все наши попытки объяснить российским властям сложное поведение английских болельщиков ушли впустую".

"Страны смотрят, как ведут себя наши болельщики и думают, почему мы должны терпеть это?, - добавил Робертс. - Если принимающая страна сочтет такое поведение агрессивным, они будут поступать с ними, как со своими гражданами. Я не думаю, что кто-то хотел бы оказаться в российской тюрьме, заклейменным "английским футбольным хулиганом".

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. Позднее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе, позднее аналогичные материалы были представлены рядом других британских СМИ. При этом российская сторона отрицала наличие проблемы с футбольными хулиганами в стране и неоднократно призывала иностранных болельщиков не опасаться за безопасность на турнире.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

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