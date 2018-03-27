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Эксперт: потери в составе не скажутся на игре сборной России в матче с французами

Спорт
27 марта, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Из-за травм, полученных на тренировках и в матче со сборной Бразилии, в игре с французской командой не смогут принять участия полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Роман Зобнин

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Александр Тарханов

Александр Тарханов

© Егор Алееев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Отсутствие травмированных игроков не повлияет на качество игры сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Франции. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской сборной Александр Тарханов, возглавляющий екатеринбургский "Урал".

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"Сборная России может обыграть французов, если выйдет с мыслью о победе"

Из-за травм, полученных на тренировках и в матче со сборной Бразилии (0:3), в игре с французской командой не смогут принять участия полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Роман Зобнин. Ранее во встрече 1/8 финала Лиги Европы между петербургским "Зенитом" и немецким "РБ Лейпциг" повреждение получил вызванный тренерским штабом на товарищеские матчи нападающий Александр Кокорин. Не помогут команде и давно травмированные кандидаты в сборную - защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия и Виктор Васин.

"Не думаю, что потери в составе скажутся на игре, в сборной собраны футболисты примерно одного уровня, - считает Тарханов. - Думаю, что сборная России может одержать победу, если организованно сыграет в обороне - от этого будет многое зависеть. В матче с бразильцами были проблемы в обороне, да и в атаке синхронных действий не хватило. Хотел бы увидеть более командную игру во встрече с французами".

Товарищеский матч между сборными России и Франции состоится во вторник в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени.

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