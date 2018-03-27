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Зубков: первые итоги расследования допингового дела Сергеевой будут в середине апреля

Спорт
27 марта, 11:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы Федерации бобслея России, спортсменку уже вызывали в Генеральную прокуратуру

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России к середине апреля рассчитывает подвести предварительные итоги собственного расследования обстоятельств нарушения бобслеисткой Надеждой Сергеевой антидопинговых правил на Олимпийских играх в Южной Корее. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Сергееву виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018 после того, как ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка признала факт нарушения антидопинговых правил и отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б". CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку с Олимпийских игр в Пхёнчхане и аннулировал ее результаты. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.

"Федерация бобслея России в настоящее время проводит расследование обстоятельств нарушения этой спортсменкой антидопинговых правил, - рассказал Зубков. - Сама Надежда Сергеева работает со своим адвокатом. В одну из зарубежных лабораторий отправлены лекарства, витамины и косметика, которые были у нее на Олимпийских играх. К середине апреля мы ожидаем первые результаты расследования, о чем поставлена в известность Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). После этого мы всю информацию передадим в IBSF, которая также будет проводить свое расследование".

"Я с Надеждой разговаривал, она утверждает, что не принимала ничего запрещенного, - продолжил собеседник ТАСС. - Предполагаю, что этой спортсменке, скорей всего, какое-то наказание все равно будет вынесено. Сделаем все, чтобы оно было минимальным".

По словам Зубкова, Сергееву уже вызывали в Генеральную прокуратуру. "Думаю, что скоро туда пригласят и ее личных тренеров", - заключил президент Федерации бобслея России.

Сергеева вместе с Кочержовой являются серебряными призерами чемпионата Европы - 2017, который проходил в немецком Винтерберге.

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