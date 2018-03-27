За полярным кругом: спортсмены с Ямала выступили на Арктических зимних играх

Арктические зимние игры — популярные спортивные соревнования стран Арктического региона, которые призваны сохранить традиционные виды спорта коренных малочисленных народов Севера и направлены на развитие спорта в регионах стран-участниц. В минувшие выходные в канадских городах Форт-Смит и Хай-Ривер завершились XXV Арктические зимние игры 2018 года. Россию на этом соревновании традиционно представляла команда из Ямало-Ненецкого автономного округа, которая за семь соревновательных дней сумела завоевать 109 наград (51 золотая, 38 серебряных и 20 бронзовых медалей). Для ямальской команды этот результат стал одним из лучших за историю выступления на международном турнире.

Развернуть Спортсмены ЯНАО на Арктических зимних играх © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Спортсмены ЯНАО на Арктических зимних играх © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО

Первые Арктические зимние игры состоялись в 1970 году, но спортсмены из России приняли участие в соревнованиях 22 года спустя. Честь российского флага защищала команда Тюменской области, в составе которой было несколько спортсменов из ЯНАО. В 2004-м ямальские атлеты организовали собственную сборную, которая стала постоянным участником последующих Игр.

Уникальность Арктических зимних игр заключается в том, что помимо популяризации около 18 видов спорта большое внимание уделяется развитию традиционных для Севера видов спорта: арктического многоборья и игр Дене. Участие в соревнованиях принимают непрофессиональные спортсмены в возрасте от 13 до 24 лет из США, Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии, Гренландии и России.

О подробностях выступления российских спортсменов ТАСС рассказал глава делегации Александр Мажаров. "Мы очень довольны результатами, — заявил собеседник агентства. — Думаю, что нам трудно опередить другие сборные, все-таки они превышают по численности нашу в три раза. Борьба была серьезной на протяжении всех дней соревнований. При этом атмосфера была очень дружелюбной. Игры проходили под девизом взаимовыручки, вежливости, оказания помощи, поддержки друг друга. Организаторы даже предусмотрели специальные призы, которые вручались за честную игру".

Развернуть Сборная ЯНАО на Арктических зимних играх © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сборная ЯНАО на Арктических зимних играх © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО

Устроители соревнований оказывали поддержку участникам, в том числе и спортсменам из ЯНАО. "Нам постоянно помогали — у нас возникли проблемы с транспортировкой оружия для соревнований по биатлону, поэтому организаторы выдали нам винтовки на месте. Или, например, в некоторых видах спорта у нас различия в правилах — биатлоне, футболе. Судьи относились к этому с пониманием и не дисквалифицировали наших ребят за какие-либо нарушения — делали замечания, и спортсмены исправлялись", — рассказал глава российской делегации.

С флагом и гимном

На минувших Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российские атлеты были вынуждены выступать под олимпийским флагом, лишившись возможности услышать российский гимн во время церемонии награждения. Большая политика миновала Арктические зимние игры, и россияне могли почувствовать себя полноценными участниками соревнований.

"У всех было отличное отношение к России, никаких проблем с гимном или флагом, — рассказал Мажаров. — Некоторые даже подходили к нам и спрашивали слова гимна, подпевали нашим спортсменам во время награждения — здесь ты понимаешь, что такое народная дипломатия. Те разногласия, которые были у России и МОК, здесь абсолютно не заметны, их просто не было. Люди обменивались значками, вымпелами, сувенирами, ребятишки меняются куртками и другими атрибутами с символикой своих стран. Для этого были организованы специальные центры".

Развернуть © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО

По словам Мажарова, вопрос возможного участия в турнире для россиян без национальной принадлежности был крайне болезненным как для руководителя делегации, так и для самих спортсменов. "Я уже 17 лет занимаюсь этим проектом и задавал подобные вопросы иностранным коллегам, на что получал ответ, что наши соревнования не имеют никакого отношения к Олимпийским играм. Тем не менее были сомнения. Мы спрашивали ребят об этом, и многие говорили, что не имеют желания выступать на Играх без гимна и флага России. Поэтому думаю, что приняли бы тяжелое решение, но не поехали на Арктические игры", — отметил собеседник ТАСС.

Помимо соревновательной составляющей на Арктических зимних играх предусмотрен обмен культурными традициями. Ежедневно в рамках турнира проводились специальные культурные мероприятия, на которых также выступали ямальские артисты коренных малочисленных народов. "Группа, конечно, небольшая — четыре человека. Но все участники и гости соревнований с удовольствием смотрели выступления наших артистов. Особенный интерес был со стороны иностранцев — всем интересно узнать, как живут северные народы в России. То культурное наследие, которое несут ямальские артисты, действительно заслуживает внимания и восхищения, это нужно видеть", — сказал Мажаров.

Развернуть Сборная ЯНАО на Арктических зимних играх © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сборная ЯНАО на Арктических зимних играх © Департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО

Арктические зимние игры в России

Во время проведения Арктических зимних игр — 2018 российская делегация провела важную работу, чтобы данный турнир через шесть лет прошел на территории ЯНАО. "Заявку мы подали еще в прошлом году, — рассказал Мажаров. — 21 марта у меня состоялась встреча с президентом Арктических зимних игр и с членами оргкомитета. Нам были заданы вопросы, на которые мы успешно ответили, — можно сказать, что мы прошли эту ступень. Оргкомитет выразил готовность поддержать нашу заявку, затем они обсудили этот вопрос с властями своих территорий, которые также ответили согласием на проведение соревнований на Ямале. Теперь нам дается два года, чтобы обсудить финансовые затраты команд, вопросы логистики, не так просто перекинуть полторы тысячи человек на нашу территорию. Ближайшие встречи пройдут во время Красноярского экономического форума. На сегодняшний момент у нас очень позитивный диалог, все хотят поехать на Арктические игры в Россию, ведь на протяжении всей истории соревнования проходили в США, Канаде и иногда в Гренландии — им хочется сменить территорию".

Следующие Арктические зимние игры пройдут в 2020 году в Юконе (Северо-Западная территория Канады), на которых Россию вновь представит команда из ЯНАО в количестве 101 человека.

Дмитрий Рачицкий