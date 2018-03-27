Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зубков продолжит защиту своего имени после получения мотивировочной части решения CAS

Спорт
27 марта, 12:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы Федерации бобслея России, IBSF не торопится принимать какое-то решение по тем спортсменам, чьи результаты на Олимпиаде-2014 остались аннулированными

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков продолжает считать несправедливым решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) по аннулированию его результатов на Олимпиаде-2014 и ждет появления мотивировочной части решения CAS. Как сказал ТАСС Зубков, после публикации этого документа он продолжит защищать свое честное имя.

Смотрите также

Зубков: первые итоги расследования допингового дела Сергеевой будут в середине апреля

Зубков назвал сезон самым сложным в истории российского бобслея и скелетона

Зубков: Федерация бобслея России хочет иметь максимальное представительство в IBSF

Зубков: скелетонист Третьяков продолжит готовиться к выступлению на ОИ-2022

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и бобслеисты: Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. CAS незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где Зубков с Воеводой дважды становились первыми (в двойках и четверках), а Касьянов два раза финишировал четвертым.

"Нам до сих пор непонятно, на каком основании не снято полностью то наказание, которое вынес в отношении нас Международный олимпийский комитет, не обладавший никакой реальной доказательной базой, - заметил Зубков. - Я обязательно буду продолжать защищать свое честное имя. Но сначала надо понять нам всем и нашим адвокатам, что будет написано в мотивировочной части решения CAS. Ни у меня, ни у других бобслеистов, решение по которым вынес Спортивный арбитражный суд, после перепроверок не был обнаружен допинг в пробах".

"Международная федерация бобслея и скелетона не торопится принимать какое-то решение по тем спортсменам, чьи результаты на Олимпиаде-2014 остались аннулированными. Не торопится, потому что пока нет мотивировочной части решения CAS", - подчеркнул собеседник ТАСС.

В то же время Спортивный арбитражный суд 1 февраля полностью реабилитировал других российских бобслеистов, которые ранее также были наказаны МОК. Речь идет о разгоняющих Дмитрии Труненкове и Алексее Негодайло, которые выступали вместе с Зубковым и Воеводой в одном бобе- четверке на Олимпиаде в Сочи. Также были оправданы бобслеистки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, которые на Играх-2014 показали девятый результат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз"
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама