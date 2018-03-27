Зубков продолжит защиту своего имени после получения мотивировочной части решения CAS

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков продолжает считать несправедливым решения Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) по аннулированию его результатов на Олимпиаде-2014 и ждет появления мотивировочной части решения CAS. Как сказал ТАСС Зубков, после публикации этого документа он продолжит защищать свое честное имя.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и бобслеисты: Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. CAS незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где Зубков с Воеводой дважды становились первыми (в двойках и четверках), а Касьянов два раза финишировал четвертым.

"Нам до сих пор непонятно, на каком основании не снято полностью то наказание, которое вынес в отношении нас Международный олимпийский комитет, не обладавший никакой реальной доказательной базой, - заметил Зубков. - Я обязательно буду продолжать защищать свое честное имя. Но сначала надо понять нам всем и нашим адвокатам, что будет написано в мотивировочной части решения CAS. Ни у меня, ни у других бобслеистов, решение по которым вынес Спортивный арбитражный суд, после перепроверок не был обнаружен допинг в пробах".

"Международная федерация бобслея и скелетона не торопится принимать какое-то решение по тем спортсменам, чьи результаты на Олимпиаде-2014 остались аннулированными. Не торопится, потому что пока нет мотивировочной части решения CAS", - подчеркнул собеседник ТАСС.

В то же время Спортивный арбитражный суд 1 февраля полностью реабилитировал других российских бобслеистов, которые ранее также были наказаны МОК. Речь идет о разгоняющих Дмитрии Труненкове и Алексее Негодайло, которые выступали вместе с Зубковым и Воеводой в одном бобе- четверке на Олимпиаде в Сочи. Также были оправданы бобслеистки Ольга Стульнева и Людмила Удобкина, которые на Играх-2014 показали девятый результат.