Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В департаменте природопользования Москвы заявили, что город в плане экологии готов к ЧМ

Спорт
27 марта, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Глава департамента Антон Кульбачевский рассказал, что отмечается положительная динамика "по всем природным средам"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Москва в экологическом плане готова к проведению ЧМ-2018 и приему иностранных гостей. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"У нас положительная динамика по всем природным средам: качество воздуха улучшается, вода, почва, зеленые насаждения. В этом смысле Москва полностью готова принять всех гостей, которые приедут к нам на чемпионат мира по футболу", - сказал он.

Кульбачевский отметил, что специально под чемпионат город не проводил каких-либо экологических мероприятий, поэтому готовность объясняется реализуемой стратегией по улучшению качества природных сред.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
5
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама