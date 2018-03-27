Мозер после паузы в тренерской деятельности может стать консультантом фигуристов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер намерена сделать паузу в карьере, после чего может продолжить работу в качестве консультанта. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Я не ухожу из фигурного катания совсем, не прощаюсь, но ухожу из этого сумасшедшего графика, который предложил этот сезон, - сообщила Мозер. - Из-за него я немножко потеряла здоровье, мне нужно немного восстановиться и захотеть жить этим дальше, поэтому я беру небольшой тайм-аут. Конечно, я буду раз в неделю приходить на тренировки, что-то советовать ребятам. А осенью придет понимание, захочу ли снова в это окунуться, а может, я стану консультантом".

У 53-летнего специалиста тренируются российские спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.