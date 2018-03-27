Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мозер после паузы в тренерской деятельности может стать консультантом фигуристов

Спорт
27 марта, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Известный тренер посетовала на тяжелый график при подготовке фигуристов к различным турнирам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер намерена сделать паузу в карьере, после чего может продолжить работу в качестве консультанта. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Я не ухожу из фигурного катания совсем, не прощаюсь, но ухожу из этого сумасшедшего графика, который предложил этот сезон, - сообщила Мозер. - Из-за него я немножко потеряла здоровье, мне нужно немного восстановиться и захотеть жить этим дальше, поэтому я беру небольшой тайм-аут. Конечно, я буду раз в неделю приходить на тренировки, что-то советовать ребятам. А осенью придет понимание, захочу ли снова в это окунуться, а может, я стану консультантом".

У 53-летнего специалиста тренируются российские спортивные пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт.

Смотрите также

Мозер: фигуристы Тарасова и Морозов подойдут к Олимпиаде-2022 во всеоружии

Тутберидзе: фигуристка Загитова сохранит спортивную злость на следующий сезон

Горшков: российские фигуристы в целом показали хорошие результаты в сезоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по фигурному катанию-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
5
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама