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Латыпов: ФИФА поддержала идею проведения чемпионата мира среди болельщиков летом в России

Спорт
27 марта, 12:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза

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Президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов

Президент клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала идею провести чемпионат мира среди болельщиков летом этого года в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

"ФИФА поддержала идею международного турнира болельщиков национальных сборных-участниц чемпионата мира. В свое время фан-зоны на чемпионате мира были инициативой городов-организаторов, а затем ФИФА сделала их обязательной частью программы мирового первенства. Может быть, со временем и чемпионат мира среди болельщиков станет обязательной частью программы основного турнира", - сказал Латыпов.

"Соревнования создаются при поддержке Российского футбольного союза, этот проект включен в календарь Министерства спорта РФ, это статусное мероприятие. Сейчас идет процесс переговоров с участниками турнира - хотелось бы, чтобы участвовали 32 команды, но меньше 16 по регламенту точно не будет. Проект очень сложный, но пути назад нет - турнир состоится сто процентов и пройдет в Петербурге", - отметил собеседник ТАСС.

Турнир болельщиков пройдет во время чемпионата мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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