УЕФА вводит четвертую замену в еврокубках со следующего сезона

ТАСС, 27 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил введение четвертой замены в дополнительное время матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба союза.

3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил введение четвертой замены. 17 марта совет Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил, что четвертая замена будет использоваться на чемпионате мира в России в дополнительное время матчей плей-офф. Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года. На 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.

Также в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубке УЕФА заявка команды на матч сможет быть расширена до 23 игроков (остальные матчи - 18). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Клубы смогут после группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы зарегистрировать трех новых игроков без ограничений. Как и в Лиге чемпионов, в Лиге Европы команды, становившиеся победителем турнира минимум пять раз в истории или три раза подряд, будут носить специальную нашивку на рукаве футболки, таким образом, единственной командой, которая будет иметь такие нашивки, будет "Севилья" (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).