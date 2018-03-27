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Бывший велогонщик Армстронг пытается уладить иск на $100 млн в досудебном порядке

Спорт
27 марта, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Министерство юстиции США считает, что Армстронг своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal, выступавшей спонсором команды, за которую выступал спортсмен

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ТАСС, 27 марта. Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг пытается договориться о досудебном закрытии дела, которое грозит ему штрафом в $100 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Cyclingnews.

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Министерство юстиции США считает, что Армстронг своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal, выступавшей спонсором команды, за которую выступал спортсмен. Велогонщик употреблял допинг, что нарушало пункты спонсорского соглашения. Армстронгу грозит штраф на сумму порядка $100 млн.

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства (USADA). После того, как американец признался в употреблении допинга, все его результаты, начиная с 1998 года, были аннулированы (включая победы на "Тур де Франс" в 1999-2005 годах) и он был дисквалифицирован пожизненно. Также спортсмен в октябре 2015 года признался в суде, что в 1993 году дал взятку, чтобы выиграть гонку Million Dollar Race.

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