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Оргкомитет "Россия-2018" подарит шапки-ушанки болельщикам сборной Франции

Спорт
27 марта, 13:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Билеты на игру приобрели около 326 французских болельщиков

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Французские болельщики

Французские болельщики

© AP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" подарит болельщикам команды Франции, приехавшим на товарищеский матч с российской сборной, шапки- ушанки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

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Встреча сборных России и Франции пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" во вторник и начнется в 18:50 мск. Билеты на игру приобрели около 326 французских болельщиков.

"По сложившейся традиции, мы сделаем сувениры сборной Франции - лицензионные шапки-ушанки с символикой чемпионата мира. На предыдущих товарищеских матчах сборной России с командами Испании, Аргентины и Бразилии мы дарили другие сувениры - мягкие игрушки Забиваки (талисмана ЧМ-2018 - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сборная России провела товарищеские матчи против команд Аргентины (0:1, 11 ноября), Испании (3:3, 14 ноября) и Бразилии (23 марта, 0:3).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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