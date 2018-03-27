Оргкомитет "Россия-2018" подарит шапки-ушанки болельщикам сборной Франции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" подарит болельщикам команды Франции, приехавшим на товарищеский матч с российской сборной, шапки- ушанки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Встреча сборных России и Франции пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" во вторник и начнется в 18:50 мск. Билеты на игру приобрели около 326 французских болельщиков.

"По сложившейся традиции, мы сделаем сувениры сборной Франции - лицензионные шапки-ушанки с символикой чемпионата мира. На предыдущих товарищеских матчах сборной России с командами Испании, Аргентины и Бразилии мы дарили другие сувениры - мягкие игрушки Забиваки (талисмана ЧМ-2018 - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сборная России провела товарищеские матчи против команд Аргентины (0:1, 11 ноября), Испании (3:3, 14 ноября) и Бразилии (23 марта, 0:3).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.