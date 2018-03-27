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Зубков намерен вновь принять участие в выборах президента Федерации бобслея России

Спорт
27 марта, 13:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Дата проведения отчетно-выборной конференции будет определена на ближайшем заседании президиума Федерации

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий президент Федерации бобслея России Александр Зубков, избранный на этот пост в июне 2016 года, намерен вновь принять участие в выборах главы федерации, которые должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр в Южной Корее. Об этом Зубков заявил ТАСС.

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"Я планирую идти на выборы президента Федерации бобслея России, считаю, что мне нужно дальше продолжать работу на этом посту, - заметил Зубков. - За отведенные мне полтора года мало что можно было сделать. Когда летом 2016 года меня избрали руководителем федерации, я не пошел на кардинальные изменения, потому что времени до Олимпиады оставалось очень мало. Я пойду на выборы с новой стратегией развития федерации и новой программой подготовки к Олимпийским играм".

Зубков был выбран президентом Федерации бобслея России 2 июня 2016 года большинством голосов делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции. Прежний руководитель организации Георгий Беджамов в декабре 2015 года покинул Россию, спустя некоторое время он был заочно арестован и объявлен в международный розыск российским МВД. Беджамову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

"Но сначала оценку моей работы должны дать Министерство спорта и Олимпийский комитет России, с которыми мы работаем в полном контакте, - продолжил Зубков. - Те требования, которые к нам предъявляются, нами выполняются".

"Если бы на Олимпиаду мы поехали в том составе, в котором готовились, то результат был бы, уверен, очень достойным. А получилось в итоге, что в Пхёнчхане у нас был только один реальный претендент на медаль скелетонист Никита Трегубов. И он очень достойно выступил, завоевав серебро в таких тяжелых условиях, когда рядом не было ни одного тренера по скелетону", - подчеркнул собеседник ТАСС. Другие лидеры национальной команды - скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, а также бобслеист Александр Касьянов - не были допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Играх-2018.

Дата проведения отчетно-выборной конференции будет определена на ближайшем заседании президиума Федерации бобслея России.

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