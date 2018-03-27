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Член ОП призвал усовершенствовать механизмы стимулирования к сдаче нормативов ГТО

Спорт
27 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Ранее начальник отдела всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО Министерства спорта РФ Владимир Ерошов отметил, что порядка 80% сдающих нормативы ГТО - это школьники и студенты

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МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Необходимо ввести новые государственные меры для мотивации населения к сдаче нормативов физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Об этом на слушаниях о перспективах развития ГТО заявил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

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"Суть проекта ГТО ведь в том, чтобы значки получали не только те, кто изначально подготовлен в спортивном плане, но и те, кто с помощью стимулирования усовершенствовал свои навыки и добился результата. Тем более у нас огромная страна по территории и пропорционально маленькая по населению, а сюда добавляются и проблемы курения, алкоголизма, наркомании, особенно в молодежной среде, с чем надо активно бороться. Нужно обращать большое внимание на статистику, социологию, смотреть на проблемы по возрастным критериям, тем более что школьники и студенты - это основа развития ГТО. Мы популяризируем это самыми разными способами, даже в регионе граффити заказывали на фасаде дома, чтобы открывались новые методики и механизмы информирования населения", - заявил Хамзаев.

Ранее начальник отдела всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО Министерства спорта РФ Владимир Ерошов отметил, что порядка 80% сдающих нормативы ГТО - это школьники и студенты.

Программа ГТО функционировала с 1931 по 1991 год, после чего была возрождена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года.

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