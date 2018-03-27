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Bank of China инвестирует $4,5 млрд в развитие зимних видов спорта в Китае

Спорт
27 марта, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Увеличение финансирования связано с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году

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ТАСС, 27 марта. Bank of China вложит $4,5 миллиарда в течение ближайших семи лет в развитие зимних видов спорта в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Увеличение финансирования связано с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Столица Китая станет первым городом, который примет и зимнюю, и летнюю Олимпиаду. Летние Олимпийские игры прошли в Пекине в 2008 году.

В Китае рассчитывают, что их спортсмены будут представлены во всех видах спорта на зимней Олимпиаде. "Мы надеемся, что в Пекине китайские спортсмены примут участие во всех мероприятиях, - сказал исполнительный директор департамента Китайского олимпийского комитета Ян Шандэ. - Мы рассчитываем, что наши спортсмены смогут хорошо выступить и получить больше медалей, в том числе золотых. Шорт-трек и фигурное катание - традиционные виды спорта, но мы хотим, чтобы китайские атлеты сделали более популярными и такие виды, как фристайл и бобслей".

В Китае рассматривают возможность приглашения иностранных специалистов для подготовки спортсменов и переквалификации атлетов из летних видов спорта в зимние. "У них есть базовая подготовка, - сказал Ян Шандэ. - Я думаю, это очень хороший способ, особенно в новых для Китая видах. Мы можем найти талантливых спортсменов, это быстрее".

На Олимпиаде в Пхёнчхане китайцы завоевали девять медалей, в том числе одно золото в шорт-треке, и заняли 16-е место в общекомандном зачете.

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