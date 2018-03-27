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Лыжники Большунов и Непряева стали чемпионами России в гонках с раздельным стартом

Спорт
27 марта, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Не вышел на старт гонки двукратный чемпион мира Сергей Устюгов

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Александр Большунов

Александр Большунов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 марта. Четырехкратный призер Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане Александр Большунов занял первое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

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Большунов преодолел дистанцию за 38 минут 48 секунд. Вторым финишировал серебряный призер Олимпийских игр и чемпионата мира в эстафете Александр Бессмертных, который уступил победителю 40,1 секунды. Илья Семиков стал третьим (+50,4).

В женской гонке на 10 км победу одержала бронзовая медалистка ОИ-2018 в эстафете Наталья Непряева. Ранее на чемпионате России Непряева выиграла золото в спринте свободным стилем. На финише она показала результат 29 минут 39,5 секунды. Второй стала Мария Гущина (+22,5), третье место заняла Анастасия Седова (+39,0), которая также выиграла бронзу в эстафете на Играх-2018. Ранее на чемпионате России Седова завоевала золото в скиатлоне.

Не вышел на старт гонки двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Коми со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, у Устюгова высокая температура и он, вероятнее всего, больше не выступит на чемпионате России. Ранее Устюгов выиграл первые две гонки на чемпионате, он стал первым в спринте свободным стилем и в скиатлоне.

Чемпионат России завершится 1 апреля мужским марафоном с общего старта (50 км) свободным стилем.

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