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Тренер: гимнаст Степко будет отбираться в сборную РФ на тех же основаниях, что и другие

Спорт
27 марта, 14:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Личный тренер гимнаста Владимир Кочнев во вторник сообщил ТАСС, что его подопечный стал гражданином России

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МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший украинский гимнаст Олег Степко, если он захочет выступать за сборную России, сможет отбираться в национальную команду на тех же основаниях, что и другие кандидаты. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

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Личный тренер гимнаста Владимир Кочнев во вторник сообщил ТАСС, что его подопечный стал гражданином России. 24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад, в 2012 году в Лондоне он выступал за сборную Украины, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - за команду Азербайджана. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде. В 2017 году Степко принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.

"Я могу только порадоваться за Олега Степко, который, насколько я понимаю, реализовал свое желание и стал гражданином России, - сказал Алфосов. - Как спортсмена мы его очень хорошо знаем. Если он хочет выступать за сборную России на чемпионатах Европы и мира, то к нему будут предъявляться такие же требования, как к любому члену национальной команды".

"Он должен будет соответствовать международному уровню, - продолжил старший тренер мужской сборной. - Делать комбинации международного уровня и показывать высокие результаты. У нас очень много требований к членам сборной, и если он будет всем им соответствовать, то мы его пригласим в национальную команду".

Алфосов заметил, что всегда являлся сторонником высокой конкуренции при отборе в национальную команду. "Но говорить о перспективах Степко пока очень рано. Мы не видели его в деле на протяжении очень долгого времени, но знаем его сильные и слабые стороны, знаем его психологию, как он выступает и ведет себя на помосте и в коллективе. Это не новое имя в спортивной гимнастике", - заключил собеседник ТАСС.

По словам Кочнева, Степко планирует выступить на чемпионате России, который пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

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