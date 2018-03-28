Готовность стадионов ЧМ-2018 близка к стопроцентной

Совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018" провела седьмой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. На первом этапе — с 30 января по 1 февраля — специалисты проинспектировали стадион в Санкт-Петербурге, а также московские "Лужники" и "Спартак", на втором — с 1 по 3 февраля — арены в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани. С 20 по 26 марта делегация посетила Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.

"Состояние готовности в целом очень хорошее. На данном этапе мы от больших проектов — постройки стадионов — переходим к более тонким аспектам работы — отлаживанию деталей. Именно такие моменты являются финишными штрихами, которые в итоге определяют все впечатление от посещения матчей", — сказал по итогам визита директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

ТАСС рассказывает о стадионах ЧМ-2018 и приводит точные сведения о том, как они готовятся к главному футбольному событию четырехлетия.

Москва, стадион "Лужники"

Стадион "Лужники" © Сергей Бобылев/ТАСС

Текущий статус стадиона: Масштабная реконструкция крупнейшей арены страны, построенной в 1956 году, началась в 2013 году. В рамках строительных работ были убраны легкоатлетические дорожки — после реконструкции стадион станет чисто футбольным. Кроме того, была увеличена площадь крыши. Новые "Лужники" уже приняли два статусных товарищеских матча сборной России (против Аргентины и Бразилии) и полностью готовы к чемпионату мира.

Что было на месте стадиона: В начале 1950-х годов на месте спортивного комплекса, в который входит Большая спортивная арена "Лужники", находились просторная асфальтированная площадь и ветхие здания. Почва в районе стройки была заболочена, ее пришлось поднять на полметра.

Первый матч: 11 ноября 2017 года в товарищеском матче сборная России проиграла аргентинцам со счетом 0:1, стадион посетили 78 750 зрителей.

Вместимость: 81 006 зрителей (во время ЧМ-2018). Изначальная вместимость стадиона, открывшегося в 1956 году, составляла 103 000 мест. После реконструкции к летним Олимпийским играм 1980 года она была сокращена до 96 000 мест. В преддверии 850-летия Москвы в 1997 году на арене появилась крыша, а скамейки были заменены на пластиковые сиденья, в результате чего вместимость сократилась до 84 745 мест. К финалу Лиги чемпионов 2008 года стадион был модернизирован еще раз — так, на трибуне С появились ВИП-места, из-за чего вместимость арены стала еще меньше — 78 360 зрителей.

Рекорд посещаемости: Максимальное число зрителей посетило "Лужники" 2 ноября 1958 года — на финале Кубка СССР между московскими "Спартаком" и "Торпедо" собралось 110 000 человек. Победили тогда красно-белые со счетом 1:0. Что касается истории "Лужников" после 1997 года, то самым посещаемым стал матч 9 октября 1999 года Россия — Украина (1:1), на котором побывали 84 000 болельщиков.

Стоимость реконструкции: 24 млрд рублей.

Важные матчи: Финал Олимпиады-1980 между сборными ГДР и Чехословакии (0:1), финал Кубка УЕФА — 1998/99 между итальянской "Пармой" и французским "Марселем" (3:0), финал Лиги чемпионов — 2007/08 между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Челси" (1:1, 6:5 — по пенальти). "Лужники" будут центральной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа: Россия — Саудовская Аравия (14 июня), Германия — Мексика (17 июня), Португалия — Марокко (20 июня), Дания — Франция (26 июня), встречи 1/8 и 1/2 финала, а также финал.

Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург" © Петр Ковалев/ТАСС

Текущий статус: Строительство арены на Крестовском острове началось летом 2007 года и было завершено в конце декабря 2016-го. Первые официальные матчи на стадионе прошли в рамках чемпионата страны — местный "Зенит" принял екатеринбургский "Урал" (22 апреля) и грозненский "Терек" (7 мая). В этом сезоне "Зенит" проводит на Крестовском острове все домашние матчи.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона имени С. Кирова. Вместимость старого стадиона до реконструкции составляла 100 000 мест, после ее завершения в рамках подготовки к Олимпийским играм 1980 года — 72 000 мест.

Первый матч: 22 апреля 2017 года в матче чемпионата России по футболу санкт-петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". Встречу посетили около 20 тысяч зрителей. Игра запомнилась, в частности, тем, что у "Урала" были удалены с поля три игрока, что стало рекордом российских чемпионатов.

Вместимость: 68 134 зрителя.

Рекорд посещаемости: Финал Кубка конфедераций Чили — Германия собрал 57 268 зрителей.

Стоимость строительства: 41,7 млрд рублей.

Важные матчи: Стадион принял четыре игры Кубка конфедераций, включая матч-открытие и финал. В 2018 году на арене состоятся четыре матча группового этапа чемпионата мира: Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня), а также матчи 1/8 финала, полуфинал и встречу за третье место. В 2020 году стадион на Крестовском острове примет четыре матча чемпионата Европы, включая один четвертьфинал.

Сочи, стадион "Фишт"

Стадион "Фишт" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текущий статус: Стадион построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на нем состоялись церемонии открытия и закрытия Игр. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. 2 мая на стадионе прошел финал Кубка России, в котором "Локомотив" со счетом 2:0 одолел "Урал".

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте поселка Марлинский в Имеретинской низменности, где, в частности, проживали и староверы. Большая часть его жильцов была переселена во вновь созданный поселок Некрасовское.

Первый матч: 28 марта 2017 года сборные России и Бельгии сыграли со счетом 3:3 в товарищеском матче.

Вместимость: 45 000 зрителей (после Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за счет демонтирования временных трибун — 40 000 зрителей).

Рекорд посещаемости: Около 40 000 зрителей (на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 7 и 23 февраля 2014 года). Матч сборных России и Бельгии собрал 39 000 зрителей.

Стоимость реконструкции: 3,5 млрд рублей.

Важные матчи: 2 мая 2017 года в Сочи прошел финал Кубка России в котором "Локомотив" со счетом 2:0 одолел "Урал". На стадионе "Фишт" прошли три матча группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций 2017 года. Во время чемпионата мира в Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также город город примет матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Москва, стадион "Спартак"

Стадион "Спартак" © Сергей Фадеичев/ТАСС

Текущий статус: Стадион активно эксплуатируется уже четвертый год. Первый камень в его основание был заложен еще 2 июня 2007 года. Предполагалось, что арена откроется уже через два-три года, однако мировой финансовый кризис и бюрократические проволочки затянули строительство. В итоге арена была открыта в сентябре 2014 года. Это единственный стадион из всех арен ЧМ-2018, на строительство которого не потрачено ни рубля бюджетных средств.

Что было на месте стадиона: До начала строительных работ на месте стадиона располагался Тушинский аэродром.

Первый матч: 5 сентября 2014 года. Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" (1:1). Этой игрой спартаковский стадион открылся официально. А вот первый тестовый матч на арене состоялся 30 августа — в нем сыграли ветераны клуба.

Вместимость: 45 000 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 43 298 зрителей).

Рекорд посещаемости: 44 884 зрителя (29 октября 2016 года, 12-й тур чемпионата России "Спартак" — ЦСКА, 3:1).

Стоимость строительства: 14,5 млрд рублей.

Важные матчи: На стадионе проводились матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года, в частности, именно на нем россияне одержали важнейшую победу над шведами (1:0) и гарантировали себе выход на Евро, одолев черногорцев (2:0). "Спартак" в мае прошлого года отметил на арене чемпионство, а осенью сыграл в Лиге чемпионов. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций-2017, включая игру за третье место. На чемпионате мира 2018 года арена примет четыре матча группового этапа: Аргентина — Исландия (16 июня), Польша — Сенегал (19 июня), Бельгия — Тунис (23 июня) и Бразилия — Сербия (27 июня), а также одну игру 1/8 финала турнира.

"Казань-Арена"

Стадион "Казань-Арена" © Александра Краснова/ТАСС

Текущий статус: Строительство стадиона было завершено летом 2013 года. С момента открытия арена успела принять летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи "Рубина" в чемпионате, Кубке страны и еврокубках, а также встречи Кубка конфедераций.

Что было на месте стадиона: На месте арены был пустырь.

Первый матч: 17 августа 2014 года в матче чемпионата России казанский "Рубин" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1).

Вместимость: 45 379 зрителей (во время ЧМ-2018 она будет составлять 44 779 зрителей).

Рекорд посещаемости: 41 585 зрителей — одинаковая посещаемость была на матче Лиги Европы между российским "Рубином" и английским "Ливерпулем" 5 ноября 2015 года (0:1), а затем на встрече группового этапа Кубка конфедераций Россия — Мексика (1:2).

Стоимость строительства: 14 млрд рублей.

Важные матчи: В мае 2016 года на стадионе прошел финал Кубка России ("Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 4:1). В рамках Кубка конфедераций 2017 года на стадионе прошли три встречи группового этапа и полуфинал. Также "Казань-Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира: Франция — Австралия (16 июня), Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Германия — Южная Корея (27 июня) а также, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

"Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена" © Донат Сорокин/ТАСС

Текущий статус: Арена была введена в эксплуатацию 28 февраля.

Что было на месте стадиона: На месте арены располагался Центральный стадион, от которого остался только фасад 1953 года постройки, являющийся памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Масштабная реконструкция арены к мировому первенству началась в 2015 году.

Первый матч: "Урал" все три тестовых матча на "Екатеринбург-Арене" проведет в рамках чемпионата РФПЛ. "Урал" встретится с "Рубином" (1 апреля), московским "Спартаком" (15 апреля) и пермским "Амкаром" (6 мая).

Вместимость: 35 036 зрителей. После чемпионата мира будут демонтированы временные трибуны, и вместимость снизится до 23 тыс. человек.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость реконструкции: 12,7 млрд рублей.

Важные матчи: В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

"Самара-Арена"

Стадион "Самара-Арена" © Егор Алеев/ТАСС

Текущий статус: Строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика. "Администрация города и руководство стадиона обещают, что до конца апреля все работы будут завершены. С их стороны потребуются огромные усилия, чтобы завершить все работы, а мы не видим причин, чтобы это было невозможным. Мы ожидаем сдачи стадиона в эксплуатацию в конце апреля и проведения тестовых матчей", — сказал во время визита Смит.

Что было на месте стадиона: На земле, выделенной под строительство арены, располагался заброшенный Радиоцентр.

Первый матч: "Крылья Советов" проведут тестовые игры на "Самара-Арене" в рамках первенства ФНЛ. 28 апреля самарцы сыграют с воронежским "Факелом", 6 мая — с краснодарской "Кубанью", 11 мая — с саранской "Мордовией".

Вместимость: 44 395 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 18,2 млрд рублей.

Важные матчи: Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира.

"Ростов-Арена"

Стадион "Ростов-Арена" © Валерий Матыцин/ТАСС

Текущий статус: Стадион введен в эксплуатацию 17 марта.

Что было на месте стадиона: Арена возводится на левом берегу Дона на искусственном острове, специально насыпанном на этом месте.

Первый матч: "Ростов" три тестовых матча на "Ростов-Арене" сыграет в рамках чемпионата РФПЛ. 15 апреля "Ростов" встретится с клубом "СКА-Хабаровск", 29 апреля — с "Тосно", 13 мая — с екатеринбургским "Уралом".

Вместимость: 45 000 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 19,8 млрд рублей.

Важные матчи: На групповом этапе турнира в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

"Мордовия-Арена"

Стадион "Мордовия-Арена" © Станислав Красильников/ТАСС

Текущий статус: "По стадиону есть еще вопросы определенные, которые нам предстоит решить, но в целом готовность очень хорошая. Стадион очень впечатляет", — так за неделю до инспекционного визита готовность арены оценил вице-премьер РФ, председатель координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира Виталий Мутко.

Что было на месте стадиона: Земля, на которой строится стадион, была болотистой. В той местности располагались частные дома. Их владельцы были переселены в жилой комплекс, построенный рядом со стадионом.

Первый матч: "Мордовия" три тестовых матча сыграет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги в зоне Урал — Приволжье. 21 апреля "Мордовия" сыграет с "Зенит-Ижевском", 4 мая с — КАМАЗом из Набережных Челнов, 16 мая — с "Сызранью-2003".

Вместимость: 44 149 зрителя.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 15,8 млрд рублей.

Важные матчи: В Саранске пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).

Стадион "Нижний Новгород"

Стадион "Нижний Новгород" © Михаил Солунин/ТАСС

Текущий статус: 23 марта стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. "Визуально готовность неплохая, но и помимо этого был доклад руководства строительного процесса, и по готовности уже на наш взгляд серьезных рисков мы не видим по срокам", — заявил незадолго до этого министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Что было на месте стадиона: Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока. Раньше на этом месте был пустырь.

Первый матч: Первый тестовый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 15 апреля. В нем сыграют местный "Олимпиец" и санкт-петербургский "Зенит-2" в рамках 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Все 15 тысяч билетов, отведенных на эту игру, уже проданы.

Вместимость: 45 335 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 16,2 млрд рублей.

Важные матчи: В Нижнем Новгороде состоятся четыре встречи группового этапа: Швеция — Южная Корея (18 июня), Аргентина — Хорватия (21 июня), Англия — Панама (24 июня), Швейцария — Коста-Рика (27 июня ). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Стадион "Калининград"

Стадион "Калининград" © Виталий Невар/ТАСС

Текущий статус: 23 марта стадиону в Калининграде было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого главной задачей стало благоустройство прилегающей территории.

Что было на месте стадиона: Остров Октябрьский, на котором был построен стадион, долгое время не использовался для застройки. Власти решили заняться облагораживанием территории после определения места возведения арены.

Первый матч: В матче открытия арены 11 апреля сыграют калининградская "Балтика" и самарские "Крылья Советов". Изначально планировалось реализовать на эту игру 10 000 билетов, но из-за огромного спроса было принято решение увеличить квоту еще на 5000. "Балтика" станет участником всех трех официальных тестовых матчей (еще два пройдут 21 апреля и 12 мая).

Вместимость: 35 010 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 17,3 млрд рублей.

Важные матчи: В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

"Волгоград-Арена"

Стадион "Волгоград-Арена" © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текущий статус: Стадион должен быть сдан в эксплуатацию до 21 апреля, когда пройдет первый тестовый матч.

Что было на месте стадиона: Арена расположена на месте стадиона "Центральный". Вместимость старого стадиона составляла 40 000 мест, в 2000-е она была сокращена до 12 000.

Первый матч: Волгоградский "Ротор" в рамках первенства ФНЛ сыграет с "Лучом-Энергией" (21 апреля), "Крыльями Советов" (2 мая). Кроме того, одним из тестовых матчей на "Волгоград-Арене" будет финал текущего розыгрыша Кубка России, который пройдет 9 мая.

Вместимость: 45 000 зрителей.

Рекорд посещаемости: Не установлен.

Стоимость строительства: 16,2 млрд рублей.

Важные матчи: В Волгограде пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).