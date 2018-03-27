Британский яхтсмен Фишер пропал во время кругосветной регаты

ТАСС, 27 марта. Британский яхтсмен Джон Фишер пропал в Южном океане во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би- би-си.

47-летний спортсмен упал за борт на расстоянии 1400 морских миль (2592,8 км) к западу от мыса Горн в понедельник. Сообщается, что на нем был спасательный жилет.

"Учитывая холодную температуру воды, экстремальные условия, а также количество часов, прошедших с момента исчезновения, можем предположить, что Джон потерялся в океане", - говорится в заявлении организаторов регаты.

После пропажи Фишера его команда была вынуждена направиться к ближайшему безопасному месту на южноамериканском побережье. Планируется, что яхта достигнет берега не раньше среды.

Фишер в первый раз участвовал в подобной кругосветной регате. На месте исчезновения работают спасатели.