Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британский яхтсмен Фишер пропал во время кругосветной регаты

Спорт
27 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

47-летний спортсмен упал за борт на расстоянии 2592,8 км к западу от мыса Горн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 марта. Британский яхтсмен Джон Фишер пропал в Южном океане во время кругосветной регаты Volvo Ocean Race. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би- би-си.

47-летний спортсмен упал за борт на расстоянии 1400 морских миль (2592,8 км) к западу от мыса Горн в понедельник. Сообщается, что на нем был спасательный жилет.

"Учитывая холодную температуру воды, экстремальные условия, а также количество часов, прошедших с момента исчезновения, можем предположить, что Джон потерялся в океане", - говорится в заявлении организаторов регаты.

После пропажи Фишера его команда была вынуждена направиться к ближайшему безопасному месту на южноамериканском побережье. Планируется, что яхта достигнет берега не раньше среды.

Фишер в первый раз участвовал в подобной кругосветной регате. На месте исчезновения работают спасатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
6
Дни траура в России. Досье
7
Литва обратилась к РФ с просьбой о правовой помощи в преследовании экс-банкиров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама