Петербург планирует развивать туризм для болельщиков в качестве отдельного направления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Петербургские власти планируют развивать туризм для спортивных болельщиков в качестве отдельного направления. Специальные предложения для болельщиков будут разрабатывать на основе опыта приема гостей ЧМ-2018, сообщила заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

"Я уверена, что наш опыт по проведению сначала Кубка конфедераций, а теперь и чемпионата мира по футболу, однозначно позволит нам сформировать продукт, который может быть интересен болельщикам, потому что болельщик - это особенный турист, и с учетом того, что у нас до этого не было таких масштабных международных мероприятий как чемпионат мира, мы не очень понимали потребности болельщиков. Последний год мы максимально стараемся направлять наши усилия на формирование того продукта, который был бы им интересен", - сказала Гвичия на заседании в рамках межотраслевой недели "Туризм. Россия - территория путешествий" в Петербурге.

Развивать туристические продукты для болельщиков предложил президент межрегионального общественного движения "Клуб болельщиков национальной сборной "РУ" Эдуард Латыпов. "Туризм для фанатов может стать в Санкт-Петербурге новым направлением, потому что и СКА, и "Зенит", и сборная здесь играют, большой поток болельщиков приезжает сюда. Они проводят здесь одну ночь, но они едут развлекаться, тратить деньги", - сказал Латыпов.

По его словам, среди болельщиков много тех, чьи интересы совпадают с обычными туристами, но фанаты, сопровождающие команды, предпочитают посещение баров или прогулки по воде. "Эрмитаж не является приоритетом для большинства болельщиков, которые приезжают на чемпионат мира, в лучшем случае, они заинтересуются посещением Петергофа, потому что на кораблике можно красиво поехать и выпить пива", - пояснил глава клуба болельщиков.

В Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу подготовлены специальные туристические маршруты продолжительностью 2-3 часа. Есть возможности посещения достопримечательностей, прогулок по паркам, активного отдыха. Официальный туристический портал северной столицы VisitPetersburg работает на 9 языках, предлагая подробную информацию о городе и возможности сформировать индивидуальный тур в зависимости от личных предпочтений.