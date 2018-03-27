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Тренерский штаб минского "Динамо" останется без изменений в следующем сезоне КХЛ

Спорт
27 марта, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Также стало известно, что количество легионеров в минском клубе будет сокращаться

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ТАСС, 27 марта. Руководство минского "Динамо" намерено сохранить без изменений тренерский штаб команды в следующем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил глава МВД Белоруссии, председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

"Определенная положительная динамика была достигнута, и тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные. Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне-2017/18", - сказал Шуневич.

Шуневич также сказал, что количество легионеров в минском клубе будет сокращаться. "Все-таки я твердо убежден в том, что количество легионеров постепенно, плавно мы должны сокращать. В некоторых кругах это непопулярная мысль, и большинство клубов особенно об этом не задумывается", - добавил он.

Главным тренером минского "Динамо" в сезоне-2017/18 был канадец Горди Дуайер. Его ассистентами были белорусские тренеры Сергей Стась, Алексей Кудин и Константин Кольцов. В сезоне-2017/18 минское "Динамо" заняло десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и не вышло в плей-офф.

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