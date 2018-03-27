МОК опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении бобслеиста Белугина

ТАСС, 27 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении российского бобслеиста Максима Белугина от участия в Олимпийских играх. Документы представлены на официальном сайте МОК.

В мотивировке, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия: предоставленные Маклареном сведения, список "Дюшес" и "Медальный план", предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.

В мотивировочной части решения относительно Белугина значится, что перепроверка его допинг-проб с Олимпиады показала наличие в анализах спортсмена запрещенных веществ метенолона и тренболона, а также их метаболитов. Отмечается, что данные вещества входят в "допинговый коктейль "Дюшес" Родченкова, о чем сам бывший глава московской антидопинговой лаборатории сказал 13 декабря прошлого года.

Также Родченков сообщил, что при перепроверке проб Белугина в лаборатории в Лозанне было использовано новейшее оборудование и особые методы, которые позволяют обнаружить запрещенное вещество даже в случае низкой концентрации его в анализах, что объясняет то, почему метенолон и тренболон в допинг-пробах Белугина не были обнаружены ранее. Родченков также объяснил отсутствие в анализах спортсмена при перепроверке третьего элемента из коктейля "Дюшес" - оксандролона. Он заявил, что скорость вымывания оксандролона выше, чем у метенолона и тренболона, поэтому данные вещества были обнаружены в пробах Белугина.

Кроме того, контейнер с допинг-пробой "Б" спортсмена содержал Т-образные царапины, что, по мнению комиссии МОК, свидетельствует о его вскрытии. Учитывая все данные, дисциплинарная комиссия МОК сообщила, что разделяет выводы из доклада Макларена.

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты 43 российских спортсменов (в том числе - Белугина) с ОИ-2014 по подозрению в нарушении антидопинговых правил, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 из них, восстановив их результаты на Олимпиаде-2014 и отменив пожизненное отстранение от будущих Игр, апелляции еще 11 из них были удовлетворены частично - CAS посчитал, что их вина в нарушении антидопинговых правил доказана, однако заменил их пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр 2018 года в Пхёнчхане. Дела трех биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой еще не рассматривались. Белугин, который на Олимпиаде в Сочи выступал в соревнованиях двоек вместе с Александром Касьяновым и в соревнованиях четверок вместе с Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Кириллом Антюх и в обоих заездах занял четвертое место, Белугин - единственный спортсмен из числа отстраненных, который не подавал апелляцию на решение МОК.