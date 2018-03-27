Россияне разгромно обыграли французов в двух матчах болельщиков футбольных сборных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Болельщики футбольных сборных России и Франции провели в Санкт-Петербурге товарищеские матчи за несколько часов до встречи основных команд. Первая игра завершилась победой россиян (5:2), во втором матче российские болельщики также оказались сильнее (7:1).

Встречи, организованные клубом болельщиков сборной России Russia Unites при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и правительства Санкт-Петербурга, состоялись в рамках общественной кампании "Город готов!" на "Метрополис Арене". Игры проходили на площадке для мини-футбола с искусственным покрытием, таймы длились по 10 минут, а удаления были запрещены. В перерыве между матчами прошло шоу по футбольному фристайлу.

Начало встречи затянулось на час из-за опоздания нескольких французских игроков. Во время предматчевого приветствия команды минутой молчания почтили память погибших в трагедии в Кемерово. Пожар в кемеровском торгово- развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Болельщики обеих сборных разделились на две команды, после приветствия свою игру провели команды Россия-1 и Франция-1. В это время вторые сборные разминались на соседнем поле, играя в бампербол (футбол, в котором игроки бегают в шарах). Затем команды поменялись и на основное поле вышли игроки России-2 и Франции-2.

Как формировались команды

По словам президента Russia Unites Эдуарда Латыпова, организация получает много заявок со всей страны от желающих принять участие в матче команд-болельщиков, однако организовать игры для всех не получается. На встречу в Санкт-Петербурге российские сборные формировались из членов клуба болельщиков из различных регионов страны и участников Студенческой футбольной лиги. Изюминкой стало наличие в составе девушки, которая регулярно выходила на замену.

"Меня пригласили ребята организаторы, знала, кто будет соперником, от этого прибавилось желания и еще больше захотелось сыграть в такой крутой атмосфере, поучаствовать в празднике и стать ее частичкой. Для меня важно, что я была причастна к такому масштабному и важному событию, была единственной девушкой, мне уделили столько внимания, удалось поиграть, и я показала себя очень неплохо, как мне кажется", - рассказала участница встречи Анна Белозерова.

Матч болельщиков сборных России и Франции#РоссияФранция pic.twitter.com/EOEGgITRMU — Dilshad (@LomovskikhD) 27 марта 2018 г.

"За сборную болею, была на Кубке конфедераций, поеду на чемпионат мира и буду болеть за наших. Сама я из небольшого городка Череповец Вологодской области, но три года назад переехала в Санкт-Петербург, поступила учиться, тут живу, играю в футбол и занимаюсь журналистской деятельностью в Студенческой футбольной лиге", - добавила она.

Французских болельщиков оказалось собрать сложнее, чем россиян. Команды фанатов сборной Франции по большей части состояли из студентов, обучающихся в России по программе обмена, а также из специально приехавших на игру сборных в Санкт-Петербург гостей. "Есть программа по обмену студентов между Россией и Францией, поэтому здесь учатся очень много французов, многие приезжают практиковаться инженерами, в IT-технологиях, а также пригласили просто туристов. Вообще несложно найти французов, просто нужно писать во французский культурный центр или французское консульство", - сообщил ТАСС представитель Russia Unites по международным вопросам Флориан Иф.

Матчи сближают болельщиков

Иф рассказал, для чего нужно было организовать товарищеский матч болельщиков. "Нам удалось их найти, объединить, а в результате получился очень интересный матч с дружбой России и Франции, все очень довольны и рады. Мы таким образом решили доказать Международной федерации футбола и другим организациям, что болельщики могут дружить и ходить на стадион дружно. Сегодняшний матч между основными сборными начнется только вечером, но болельщики уже знают друг друга, так что игра пройдет дружно и праздник удастся", - сказал представитель Russia Unites .

Глава клуба болельщиков Латыпов отметил, что подобные игры сближают болельщиков из разных стран. "Матчи состоялись, погода была хорошая, ребята довольны, общение было, это сближение между болельщиками, причем не на словах. Поскольку мы общественная организация, то хотим, чтобы все было по-настоящему - когда это получается, это приятно", - отметил Латыпов.

"Чем необычнее соперник, тем интереснее - тем более, если ты приводишь настоящих иностранцев. Видно, что всем нравится, правда, соперники обычно говорят, что плохо играют в футбол, поэтому своим пытаемся объяснять, что главное - праздник, а не счет. Мы даже девушку включили в состав", - добавил он.

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Франции состоится во вторник на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени.