Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Состав выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

По сравнению с игрой против сборной Бразилии, прошедшей в пятницу на московском стадионе "Лужники" и завершившейся победой бразильцев со счетом 3:0, главный тренер российской команды Станислав Черчесов сделал пять изменений: Лунев, Нойштедтер, Жирков, Ерохин и Дзагоев заменили Игоря Акинфеева, Илью Кутепова, Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

Черчесов в понедельник на пресс-конференции объявил, что ворота в матче с французами будет защищать Лунев, а капитаном в отсутствие Акинфеева станет Смолов. Зобнин пропустит матч из-за травмы.

В составе сборной Франции на поле появятся Уго Льорис, Тео Эрнандес, Самюэль Умтити, Лоран Косьельни, Бенжамен Павар, Адриан Рабьо, Н'Голо Канте, Поль Погба, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.

Встреча Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт- Петербург", начало в 18:50 мск.