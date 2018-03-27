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Стал известен состав сборной России по футболу на матч с французами

Спорт
27 марта, 17:53 дата обновления: 27 марта, 18:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Встреча состоится во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 18:50 мск

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Состав выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Роман Нойштедтер, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Самедов, Александр Головин, Александр Ерохин, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

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По сравнению с игрой против сборной Бразилии, прошедшей в пятницу на московском стадионе "Лужники" и завершившейся победой бразильцев со счетом 3:0, главный тренер российской команды Станислав Черчесов сделал пять изменений: Лунев, Нойштедтер, Жирков, Ерохин и Дзагоев заменили Игоря Акинфеева, Илью Кутепова, Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

Черчесов в понедельник на пресс-конференции объявил, что ворота в матче с французами будет защищать Лунев, а капитаном в отсутствие Акинфеева станет Смолов. Зобнин пропустит матч из-за травмы.

В составе сборной Франции на поле появятся Уго Льорис, Тео Эрнандес, Самюэль Умтити, Лоран Косьельни, Бенжамен Павар, Адриан Рабьо, Н'Голо Канте, Поль Погба, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле.

Встреча Россия - Франция пройдет на стадионе "Санкт- Петербург", начало в 18:50 мск.

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