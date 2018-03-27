Мутко: сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Команды стран - участниц чемпионата мира по футболу в России будут находиться под полной защитой, опасаться им нечего. Об этом ТАСС по телефону заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, посетивший во вторник тренировочные базы и площадки, которые во время турнира будут использовать сборные Англии и Хорватии.

Команда Англии во время чемпионата мира будет базироваться в курортном поселке Репино рядом с Санкт-Петербургом, Хорватии - в поселке Рощино в Ленинградской области.

"Есть гарантии правительства России для всех сборных, в том числе и англичан. Меры безопасности будут серьезно повышены. Никому не надо опасаться, особенно командам, которые будут под полной защитой и обеспечены всем необходимым", - сказал Мутко.

"В Репино прекрасный четырехзвездочный отель, со всеми возможностями. Думаю, что условия для сборной Англии будут очень комфортными. Всего в десяти минутах тренировочная площадка в Зеленогорске, которая произвела очень сильное впечатление. Там останется хорошее наследие, там будет размещаться детская школа по футболу", - отметил вице- премьер.

В Репино уже все готово, чтобы встретить сборную Англии, в Рощино тренировочная площадка будет готовка к концу апреля. "Сборная Хорватии будет проживать в камерном, живописном месте. Расстояние до тренировочной площадки немного больше, но там расположен новый, по сути, стадион. Поэтому условия тоже будут комфортными для тренировок", - отметил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.