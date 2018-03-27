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Болельщики на игре Россия - Франция развернули ряд баннеров в память о погибших в Кемерове

Спорт
27 марта, 19:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Встреча проходит на стадионе "Санкт-Петербург"

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Футболисты сборной России во время минуты молчания в память о погибших во время пожара в Кемерове

Футболисты сборной России во время минуты молчания в память о погибших во время пожара в Кемерове

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Болельщики на товарищеском матче между сборными России и Франции по футболу развернули ряд баннеров в память о погибших в трагедии в Кемерове. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

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Матч начался на стадионе "Санкт-Петербург" в 18:50 мск с минуты молчания. Перед началом встречи на трибунах арены появилось несколько растяжек, одно полотно было черного цвета с надписью: "Кемерово, 25.03.2018. Скорбим вместе с вами…".

На других баннерах меньшего размера и белого цвета также были слова скорби кемеровчанам.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.

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