Болельщики на игре Россия - Франция развернули ряд баннеров в память о погибших в Кемерове

Футболисты сборной России во время минуты молчания в память о погибших во время пожара в Кемерове © Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Болельщики на товарищеском матче между сборными России и Франции по футболу развернули ряд баннеров в память о погибших в трагедии в Кемерове. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

Матч начался на стадионе "Санкт-Петербург" в 18:50 мск с минуты молчания. Перед началом встречи на трибунах арены появилось несколько растяжек, одно полотно было черного цвета с надписью: "Кемерово, 25.03.2018. Скорбим вместе с вами…".

На других баннерах меньшего размера и белого цвета также были слова скорби кемеровчанам.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 находятся в стационаре.