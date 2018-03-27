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Система выкатывания поля стадиона "Санкт-Петербург" заработает в апреле

Спорт
27 марта, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Система выката поля стадиона "Санкт-Петербург" не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Система выкатывания поля стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт- Петербурге заработает в апреле, когда в городе должна установиться плюсовая температура. Об этом ТАСС по телефону рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Система выката поля стадиона "Санкт-Петербург" не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку конфедераций.

"Сейчас медиацентр демонтирован, с точки зрения выкатывания поля все возвращено в проектное положение. Теперь коллегам, эксплуатирующим стадион, необходимо дождаться стабильной плюсовой температуры, чтобы не испортить газон. Тогда можно будет спокойно его выкатывать", - сказал Мутко.

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"Думаю, это произойдет не раньше середине апреля. Технологически все готово", - сказал Мутко.

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников ранее сообщал, что перенос медиацентра обошелся в 250 млн рублей.

Строительство стадиона "Санкт-Петербург" началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей.

Стадион примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместимость стадиона во время мирового первенства составит около 68 тыс. зрителей.

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