Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Киргизии по футболу впервые в истории завоевала путевку на Кубок Азии

Спорт
27 марта, 19:39 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 27, марта. /ТАСС

Финальный раунд Кубка Азии в следующем году состоится в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 27 марта. /ТАСС/. Сборная Киргизии по футболу заняла первое место в своей отборочной группе и завоевала путевку на предстоящий Кубок Азии, который пройдет в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Федерации футбола Киргизии.

"Наша команда в рамках отборочного турнира Кубка Азии - 2019 победила сегодня в Бишкеке сборную Индии со счетом 2:1 и впервые в истории получила право принять участие в финальной части азиатского Кубка", - заверили в федерации.

Соперниками Киргизии в группе А отборочного турнира были команды Индии, Мьянмы и Макао. Сборная Киргизии заняла первое место, набрав 13 очков. Второе место у индийской команды, которая также обеспечила себе участие в Кубке Азии-2019.

Финальный раунд Кубка Азии состоится в следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
4
Тулеев попросил у Путина прощения за трагедию в ТЦ
5
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
6
НАТО сократила состав миссии РФ при альянсе из-за дела Скрипаля
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама