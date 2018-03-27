Гриндель: DFB перед ЧМ-2018 сосредоточится на болельщиках, а не на политике

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Немецкий футбольный союз (DFB) в контексте приближающегося чемпионата мира 2018 года в России занимается вопросами, связанными с болельщиками, а не политикой. Об этом заявил журналистам во вторник в Берлине президент DFB Райнхард Гриндель.

"Мы в курсе политической обстановки, но наша задача заключается в том, чтобы заниматься вопросами, связанными с условиями прибытия в Россию наших болельщиков", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как DFB относится к решению некоторых стран бойкотировать мероприятия в рамках ЧМ-2018, Гриндель отметил: "Это не моя задача. Я исхожу из того, что федеральное правительство само для себя примет решение в данной области в свете решений правительств других стран".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.