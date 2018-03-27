Руководство DFB ознакомилось с системой выдачи паспортов болельщиков в Берлине

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Представители Немецкого футбольного союза (DFB) посетили во вторник центр болельщика, расположенный в Российском доме науки и культуры (РДНК) в Берлине. Спортивные функционеры провели встречу с коллегами из РФ, а также ознакомились с системой выдачи паспортов болельщика (Fan ID) - специальных именных удостоверений, которые получат все болельщики, желающие посетить чемпионат мира по футболу в России.

"Мы познакомились с мерами, которые принимает российская сторона для того, чтобы облегчить жизнь нашим болельщикам во время ЧМ-2018", - заявил журналистам президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. "Считаю, хорошо, что есть такая облегченная в сравнении с получением визы возможность попасть в Россию", - отметил он.

Кроме Гринделя во встрече принимал участие вице-президент DFB Райнер Кох. Российский футбольный союз представляли заместители генерального директора Екатерина Федышина и Александр Зорков.

Зачем нужен паспорт болельщика

Паспорт болельщика понадобится каждому, кто захочет посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Эта именная карта оформляется для конкретного зрителя и обязательна для всех посетителей матчей. Получать ее должны в том числе и жители России, для иностранцев паспорт болельщика дает право на безвизовый въезд. Fan ID достаточно оформить один раз и посещать с ним все матчи чемпионата мира, на которые у зрителя есть билет.

Организаторы ЧМ-2018 планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика. Регистрация на получение была открыта 30 октября прошлого года, документ оформляется бесплатно.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).