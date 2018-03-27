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Сюгиров победил Дубова в десятом туре чемпионата Европы по шахматам

Спорт
27 марта, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта

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ТАСС, 27 марта. Российский гроссмейстер Санан Сюгиров черными фигурами обыграл соотечественника Даниила Дубова в партии десятого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми.

В других партиях поляк Радослав Войташек сыграл вничью с украинцем Антоном Коробовым, англичанин Гавейн Джонс - с россиянином Максимом Матлаковым. Российский гроссмейстер Дмитрий Яковенко, имеющий наивысший рейтинг среди всех участников турнира (2746 пунктов), также сыграл вничью с соотечественником Алексеем Сараной.

В турнирной таблице после предпоследнего тура по дополнительным показателям лидирует Войташек, набравший 7,5 баллов, второе место занимает чех Давид Навара (7,5), третьим идет Сюгиров (7,5).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступить в Кубке мира в следующем сезоне.

Чемпионат Европы по шахматам в Батуми завершится 28 марта.

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