Антон Миранчук: матчи с бразильцами и французами показали минусы сборной РФ по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи с командами Бразилии и Франции показали минусы сборной России по футболу. Об этом в эфире "Матч ТВ" сказал полузащитник российской команды Антон Миранчук.

Сборная России по футболу уступила команде Франции со счетом 1:3 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. В предыдущем контрольном матче россияне проиграли бразильцам со счетом 0:3.

"С такими командами, как Бразилия или Франция, играть интересно. Если бы мы выиграли у более слабой команды и считали бы, что мы в порядке, то все равно какие-то минусы оставались бы. А так сразу видно, какие есть минусы у команды. Над ними надо работать, делать выводы", - сказал Миранчук.

"У нас были опасные моменты, хотя где-то можно было острее сыграть. Да и над реализацией нужно работать. Считаю, что такие игры дают больше уверенности, мы все позитивно на это смотрим", - добавил Миранчук.

Следующие матчи сборная России проведет непосредственно перед чемпионатом мира. 30 мая россияне встретятся с австрийцами в Инсбруке, 5 июня - с турками в Москве на стадионе "Динамо".