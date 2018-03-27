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Антон Миранчук: матчи с бразильцами и французами показали минусы сборной РФ по футболу

Спорт
27 марта, 21:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Полузащитник национальной команды считает, что сборной нужно работать над реализацией голевых моментов

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Футболисты сборной России

Футболисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи с командами Бразилии и Франции показали минусы сборной России по футболу. Об этом в эфире "Матч ТВ" сказал полузащитник российской команды Антон Миранчук.

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Андрей Лунев
© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

Сборная России по футболу уступила команде Франции со счетом 1:3 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. В предыдущем контрольном матче россияне проиграли бразильцам со счетом 0:3.

"С такими командами, как Бразилия или Франция, играть интересно. Если бы мы выиграли у более слабой команды и считали бы, что мы в порядке, то все равно какие-то минусы оставались бы. А так сразу видно, какие есть минусы у команды. Над ними надо работать, делать выводы", - сказал Миранчук.

"У нас были опасные моменты, хотя где-то можно было острее сыграть. Да и над реализацией нужно работать. Считаю, что такие игры дают больше уверенности, мы все позитивно на это смотрим", - добавил Миранчук.

Следующие матчи сборная России проведет непосредственно перед чемпионатом мира. 30 мая россияне встретятся с австрийцами в Инсбруке, 5 июня - с турками в Москве на стадионе "Динамо".

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