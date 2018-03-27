Черчесов: тренеры сборной России не имеют претензий ни к одному из футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не имеет нареканий ни к одному из футболистов своей команды, сыгравших в товарищеском матче против французов. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Российские футболисты проиграли в товарищеском матче команде Франции со счетом 1:3. Встреча состоялась на арене "Санкт-Петербург".

"Сегодня все футболисты старались по отношению к игре, ни к кому нареканий нет. Игры показывают, как только мы начинаем раскрываться - у нас появляются проблемы, - сказал Черчесов. - Хочется атаковать, хочется позиционных атак, но нас ждут другие команды. Сегодня мы старались побольше атаковать, несмотря на счет".

Кадровые потери заставляют тренерский штаб задуматься

Из-за травм, полученных на тренировках и в матче со сборной Бразилии (0:3), в игре с французской командой не смогли сыграть полузащитники Руслан Камболов, Далер Кузяев и Роман Зобнин. Ранее во встрече 1/8 финала Лиги Европы между петербургским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом" повреждение получил вызванный тренерским штабом на товарищеские матчи нападающий Александр Кокорин. Кроме того, отсутствовали давно травмированные кандидаты в сборную - защитники Марио Фернандес, Георгий Джикия и Виктор Васин.

"У нас выпало шесть игроков после матча испанцами, это хочешь не хочешь, а заставляет думать. Еще раз повторю - мы не жалуемся, просто констатируем факт. Нам в любом случае надо все время смотреть и ничего не упустить", - сказал Черчесов.

Прошлым летом о завершении карьеры в сборной объявил центральный защитник Сергей Игнашевич. "Если система не работает, ни один футболист нам не поможет. Нам система нужна, если футболист заканчивает в сборной, то он заканчивает, вот он точно закончил, я с ним разговаривал, как принял команду", - рассказал специалист.

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов не вызывался в сборную с 5 июня 2016 года. "Денисова не вызываю потому, что я так решил, я - главный тренер и делаю так, как считаю нужным", - подытожил Черчесов.

Следующий матч сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира проведет 30 мая в Инсбруке против команды Австрии.