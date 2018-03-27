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Эксперт: сборной России по футболу к чемпионату мира необходимо прибавить в дисциплине

Спорт
27 марта, 21:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отметил хороший настрой российских футболистов на игру с французами

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу для хорошего результата на домашнем чемпионате мира должна прибавить в игровой дисциплине и ответственности по сравнению с товарищескими матчами с командами Бразилии и Франции. Такое мнение ТАСС выразил бывший тренер сборной России Борис Игнатьев.

Во вторник сборная России в товарищеском матче в Санкт-Петербурге уступила французам со счетом 1:3. 23 марта россияне в Москве проиграли команде Бразилии (0:3).

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Андрей Лунев
© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

"Сборная России к чемпионату мира должна прибавить в игровой дисциплине и ответственности, -считает Игнатьев. - Все остальное мы уже изменить вряд ли сможем. Необходимо поднять командную тактику игры в обороне".

Эксперт отметил хороший настрой российских футболистов на игру с французами. "Когда концентрация была запредельной, французам у наших ворот практически ничего не удавалось сделать. Мы хорошо и активно оборонялись, но не хватало игрового умения для того, чтобы создать моменты у ворот соперника, допускали необязательное количество технического брака, что срывало наши атаки. Как только усилили атакующий потенциал и два крайних защитника стали подключаться к атакам, начали появляться зоны, и игроки обороны стали допускать ошибки, которыми умелые футболисты сборной Франции воспользовались", - пояснил Игнатьев.

"Мне понравился выход на замену Игоря Смольникова в целом. Он сделал хорошую голевую передачу, на которую откликнулся Смолов и реализовал момент. Своей агрессией и активностью при игре в атаке понравился Головин, но при этом он слабее сыграл в обороне. В целом хорошо и надежно играл Лунев, но вот этот третий гол, который он пропустил, пусть возьмет себе в пассив", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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