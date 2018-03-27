Колосков: игра российских футболистов в матче с французами вселяет оптимизм перед ЧМ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Игра сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Франции отставила хорошее впечатление о ее перспективах преодолеть групповой этап на домашнем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

Во вторник сборная России уступила команде Франции со счетом 1:3 в товарищеском матче, который прошел на стадионе "Санкт-Петербург". На чемпионате мира россияне сыграют в группе A со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"У меня сложилось хорошее впечатление о перспективах российской команды на чемпионате мира, несмотря на сегодняшнее поражение, отставание в классе, игровое мастерство отдельных футболистов. Наша сборная играла смело, с желанием атаковать, создала достаточно много моментов, использовала коллективный прессинг и действовала агрессивно. Мне лично это понравилось. Фрагменты содержательной игры, которая показала российская команда, вселяют уверенность, что ей удастся выйти из группы на домашнем чемпионате мира", - сказал Колосков.

"Смолову тяжело найти альтернативу в нападении, но у нас есть мощный и агрессивный Заболотный, который в состоянии помочь команде - сегодня в нескольких эпизодах он сыграл очень смело и продуктивно. У нас также очень активная полузащита, которая может помочь атаке. Не стоит забывать о Полозе, который зарекомендовал себя грамотным и результативным футболистом. Пожелаю здоровья Кокорину, но у нас есть три форварда, которых достаточно, чтобы решать задачи российской сборной", - высказал свое мнение Колосков об атакующей линии российской сборной.

В воротах сборной России на протяжении всей встречи с французами играл Андрей Лунев. "Он сыграл так, как умеет - ничего не испортил, в отдельных эпизодах выручил и сыграл надежно, у меня нет никакого желания упрекнуть его в чем- то. Да, он пропустил третий мяч между ног, но такие голы мы видим пачками на мировой арене. Лунев доказал, что он по праву вызывается в сборную и может быть достойной заменой Акинфееву", - считает Колосков.

Следующие матчи сборная России проведет непосредственно перед чемпионатом мира. 30 мая россияне встретятся с австрийцами в Инсбруке, 5 июня - с турками в Москве на стадионе "Динамо".