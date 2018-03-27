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Рауш: сборная России играла хорошо, но французы использовали все свои шансы

Спорт
27 марта, 22:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Защитник национальной команды считает, что после перерыва россияне могли сравнять счет, но не использовали свои возможности

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Игроки сборной России Константин Рауш (слева) и сборной Франции Бенжамен Павар

Игроки сборной России Константин Рауш (слева) и сборной Франции Бенжамен Павар

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу неплохо играла в товарищеском матче против команды Франции, но французы смогли использовать все свои моменты. Такое мнение журналистам высказал российский защитник Константин Рауш.

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Андрей Лунев
© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. 23 марта россияне в Москве проиграли бразильцам - 0:3.

"Это очень сильный соперник, но мы показали хорошую игру. Мы играли агрессивно, не боялись, просто французы использовали каждый шанс, там игроки мирового уровня. После перерыва мы играли здорово, могли сравнять, но нужно использовать свои возможности", - отметил Рауш.

"После игры Станислав Саламович Черчесов говорил, что мы сыграли неплохо. Он нас хорошо настроил на обе игры. Думаю, мы хотим в будущем еще сыграть с такой командой", - отметил защитник.

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).

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