Заболотный: счет матчей сборной России с командами Бразилии и Франции ни о чем не говорит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Счет товарищеских матчей сборной России по футболу против команд Бразилии и Франции ни о чем не говорит, игроки должны справляться с любой критикой. Такое мнение журналистам высказал российский нападающий Антон Заболотный.

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. 23 марта россияне в Москве проиграли бразильцам - 0:3.

"Счет этих двух матчей ни о чем не говорит, в нашу сторону всегда есть какая-то критика, и это все время будет. Это нормально, каждый должен с этим справляться, как профессионал. Мы можем противостоять таким соперникам, это было видно и по матчу с испанцами. Нам бы побольше времени сыграться, сами понимаете, десять дней - мало; когда будет более длительный сбор - будет, надеюсь, другой результат", - сказал Заболотный.

"Положительные эмоции в том, что мы не сдавались до последнего, хоть и пропустили в конце. Когда мы забили гол, было чувство, что можем сравнять счет, и мы побежали вперед, потому что соперник немного встал. Но, к сожалению, они перестроились и забили еще. Положительные моменты есть, будем смотреть и анализировать", - отметил футболист.

Заболотный не согласился с тем, что сборной было бы лучше играть с командами своего уровня. "Если мы будем играть с равными сборными, что будет, когда придется играть со сборной уровнем выше? Когда играешь с лучшими, чувствуешь эти скорости, так что, когда будешь играть с командами ниже уровнем, будешь чувствовать себя раскованней".

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая в Инсбруке) и Турции (5 июня на стадионе "Динамо").