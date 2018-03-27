Головин: футболистам сборной России неприятно пропускать три гола в двух играх подряд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Футболистам сборной России неприятно два матча подряд против команд Бразилии и Франции пропускать по три гола. Об этом журналистам заявил российский полузащитник Александр Головин.

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт- Петербурге. 23 марта россияне в Москве проиграли бразильцам - 0:3.

"Много контролировали мяч, заставляли бегать соперника, так что, думаю, сыграли лучше, чем с бразильцами. Нам самим неприятно, что вторую игру подряд пропускаем три мяча, но будем работать над этим. У нас был большой перерыв после матча с испанцами, и, думаю, кто-то где-то подзабыл требования сборной, может, немного связи потеряли", - сказал Головин.

"Такие матчи не вгоняют в депрессию и не будут вгонять. Мы будем стараться играть на своем максимуме и не боясь, а там будет как будет", - добавил он.

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая в Инсбруке) и Турции (5 июня на стадионе "Динамо").