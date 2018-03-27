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Гризманн: французским футболистам было важно найти свою игру в матче с россиянами

Спорт
27 марта, 22:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Нападающий французской команды назвал матч против россиян тренировочным

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Футболистам команды Франции важно было сыграться и найти свою игру в товарищеском матче против сборной России. Об этом журналистам заявил французский нападающий Антуан Гризманн.

Во вторник команда Франции в товарищеском матче обыграла сборную России со счетом 3:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Этот матч был тренировочным, нам нужно было прочувствовать поле и найти свою игру, ощутить ее. В этой игре нам было важно сохранить психологическое состояние Уго Льориса, мы дали ему свободы, чтобы он был в своей тарелке", - сказал Гризманн.

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая в Инсбруке) и Турции (5 июня на стадионе "Динамо"). Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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