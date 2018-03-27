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Российские футболисты разгромили команду Гибралтара в матче отбора молодежного ЧЕ-2019

Спорт
27 марта, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0

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ТАСС, 27 марта. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Гибралтара со счетом 5:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу для игроков не старше 21 года.

В составе сборной России отличились Георгий Мелкадзе (39-я, 45-я и 69-я минуты) и Роман Тугарев (81), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Эрин Барнетт (64).

В турнирной таблице группы 7 сборная России, набрав 16 очков в семи матчах, занимает второе место, уступая два очка лидеру группы команде Сербии, имеющей на одну игру меньше. Третьей с 12 очками после шести игр идет сборная Австрии.

В следующем матче сборная России примет команду Сербии, сборная Гибралтара также дома сыграет с австрийцами. Обе встречи пройдут 11 сентября. Также российские футболисты 12 октября на своем поле встретятся с македонцами, 16 октября - на выезде с командой Австрии.

В финальную стадию турнира выйдут девять команд, победившие в своих группах. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, будут разделены на пары и в стыковых матчах разыграют две путевки в финальную часть чемпионата Европы.

Групповой этап квалификации завершится 16 октября 2018 года, с 12 по 20 ноября будут сыграны стыковые встречи. Финальная часть турнира пройдет с 16 по 30 июня 2019 года в Италии.

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