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Российские ватерполистки обыграли сборную Нидерландов в матче Мировой лиги

Спорт
27 марта, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В турнирной таблице лидирует сборная Испании, набрав девять очков, у трех команд - Нидерландов, Венгрии и России - по шесть баллов

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ТАСС, 27 марта. Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Нидерландов со счетом 13:12 в гостевом матче предварительного раунда европейской зоны Мировой лиги.

В турнирной таблице лидирует сборная Испании, набрав девять очков, у трех команд - Нидерландов, Венгрии и России - по шесть баллов.

В следующем матче 1 мая россиянки примут венгерок, сборная Нидерландов в тот же день встретится с командой Испании.

По результатам предварительного этапа три лучшие сборные выйдут в суперфинал, который пройдет с 28 мая по 2 июня. Россиянки являются действующими бронзовыми призерами Мировой лиги.

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