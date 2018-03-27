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Матюиди: матч со сборной РФ по футболу поможет французам расти в профессиональном плане

Спорт
27 марта, 23:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3

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Футболисты сборной Франции

Футболисты сборной Франции

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч против сборной России по футболу поможет французам расти в профессиональном плане. Такое мнение журналистам высказал французский полузащитник Блез Матюиди.

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Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче

Россияне во вторник проиграли сборной Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча прошла в Санкт- Петербурге. 23 марта сборная России в "Лужниках" проиграла бразильцам со счетом 0:3.

"Эти два матча показали, что нам еще есть куда расти и в плане игры, в плане настроя на матч, надеюсь, сегодняшняя игра поможет нам в этом. Да, у нас достаточно много молодых игроков, но, когда ты играешь на международном уровне, об этом надо забыть. Опять же, повторю, мы осознаем, что в нашей игре как защитной, так и в нападении далеко еще не все гладко, мы часто оставляли свободные зоны в обороне. Но у нас еще остается время [до чемпионата мира], чтобы поработать над этим", - сказал Матюиди.

На последнем сборе перед чемпионатом мира россияне сыграют против команд Австрии (30 мая в Инсбруке) и Турции (5 июня на стадионе "Динамо"). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

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