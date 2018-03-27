Карякин доволен своим выступлением на шахматном турнире претендентов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин остался доволен своим выступлением на турнире претендентов на звание чемпиона мира. Об этом он в телефонном разговоре заявил ТАСС.

Карякин занял третье место на турнире претендентов, который завершился во вторник в Берлине. Победу одержал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

"Мне не удалось одержать победу, хотя можно сказать, что я собрал полную коллекцию: у меня было серебро турнира, золото, вот теперь бронза. В целом я своим выступлением доволен. После провального старта удалось вернуться в игру, до последнего момента я имел шансы на победу, - сказал Карякин. - С другой стороны, когда соперник играет так, как Каруана в последних двух партиях, было сложно рассчитывать на чудо".

На турнире претендентов в 2016 году Карякин занял первое место, но в матче за титул чемпиона мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE) уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Российский гроссмейстер уверен, что на турнире претендентов ему вновь удалось поднять интерес к шахматам в стране. "Хочу поблагодарить болельщиков, которые меня поддерживали на протяжении всего турнира. За партиями следило огромное количество людей, писали слова поддержки", - отметил Карякин.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Карлсеном и Каруаной будет состоять из 12 партий, он пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.